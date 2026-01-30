No alla pena di morte per Mangione l' assassino manager del colosso sanitario Usa

La giudice federale Margaret Garnett ha deciso che Luigi Mangione non potrà essere condannato a morte. Il 27enne italiano, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a Manhattan lo scorso 4 dicembre, resta in carcere ma senza il rischio di pena capitale. La decisione arriva dopo un lungo dibattito in tribunale e segna un momento importante nel caso.

La giudice federale statunitense Margaret Garnett ha stabilito oggi che i pubblici ministeri non potranno chiedere la pena di morte per Luigi Mangione, l’italo-americano di 27 anni accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson avvenuto il 4 dicembre 2024 a Manhattan. La decisione della giudice Garnett. La decisione arriva in un momento in cui la vicenda giudiziaria si trova al centro di un acceso dibattito nazionale sull’opportunità di utilizzare la pena capitale in casi di omicidio di alto profilo, soprattutto dopo l’ordine del procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi di perseguire la pena di morte nel caso Mangione — un’iniziativa che avrebbe segnato la prima applicazione dell’esecuzione federale nel secondo mandato del presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Luigi Mangione potrebbe finire in cella a vita.

Luigi Mangione, se viene condannato per l’omicidio di Brian Thompson, non rischierà la pena di morte.

