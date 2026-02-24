Dipendenti infedeli in banca | indagini in corso e si fanno consegnare 35mila euro

Un raggiro telefonico ha portato a una donna di Bolzano a perdere 6.000 euro, perché ha fidato a un truffatore che si era spacciato per un dipendente bancario. La vittima ha consegnato i soldi, credendo di risolvere un problema urgente. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire altri casi simili. La vicenda mette in luce la diffusione di truffe online e telefoniche.

Ammonta a 6.000 euro la somma di denaro sottratta a una cittadina di Bolzano che, nei giorni scorsi, è stata vittima di un raggiro telefonico. I responsabili, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sono due cittadini italiani denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono al mattino del 18 febbraio 2024, quando la signora ha ricevuto un SMS con una richiesta di autorizzazione per un pagamento di 1.130,65 euro e l’invito a chiamare un numero telefonico nel caso in cui tale operazione non fosse stata inoltrata dall’interessata. A tale chiamata ha risposto un sedicente operatore bancario che, fingendo di voler risolvere il problema, ha fatto contattare la donna da un complice: un finto carabiniere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

