Colpo alle Poste da 100mila sconto di pena per due rapinatori
Sconto di pena per Palma Pasquale 24enne e Salvati Agostino 19enne, entrambi di Giugliano in Campania, arrestati lo scorso luglio congiuntamente ad un soggetto minorenne, per aver rapinato l’ufficio postale di Teverola di via Coavour. Il bottino fu ingente, oltre 100.000 euro. E’ quanto stabilito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
