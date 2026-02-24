De Laurentiis torna su un suo cavallo di battaglia | rendere gli arbitri dipendenti dalle società e nel caso ammonirli

De Laurentiis ha criticato la gestione degli arbitri, accusando le società di influenzarli e chiedendo che siano ammoniti quando commettono errori. La sua posizione nasce dai ripetuti sbagli nelle partite di Serie A, che penalizzano il Napoli. Il presidente ha sottolineato l’urgenza di intervenire per tutelare la competitività del campionato. La questione resta al centro del dibattito tra club e federazione, con molte opinioni divise.

Il presidente del Napoli si è esposto, non è la prima volta, con i vertici del calcio per trovare una soluzione agli evidenti e costanti errori arbitrali nel campionato. Dopo il disastro di Atalanta-Napoli, De Laurentiis si è fatto sentire con Gravina per ritornare su temi a lui cari già in passato, come scrive la Gazzetta dello Sport De Laurentiis è un imprenditore innovatore. Ed a tempo cerca di spostare l'attenzione generale sulla necessità di riformare il sistema calcio. Per quanto riguarda gli arbitri, poi, il presidente del Napoli ha un vecchio cavallo di battaglia: gli arbitri della Serie A dovrebbero essere gestiti dalla Lega Calcio e non dalla federazione.