Entrano in vigore i nuovi dazi globali imposti da Donald Trump

Il governo statunitense ha applicato nuovi dazi del 10% sui prodotti importati, in risposta a una recentissima sentenza della corte suprema. La misura, entrata in vigore il 24 febbraio, mira a proteggere le industrie locali e a modificare gli scambi commerciali internazionali. Queste tariffe interessano diversi settori e hanno già suscitato reazioni da parte di partner commerciali e imprese. La decisione potrebbe influenzare i prezzi e le relazioni economiche nel breve termine.

Il 24 febbraio sono entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10 per cento imposti dal presidente statunitense Donald Trump in risposta alla sentenza della corte suprema del 20 febbraio. Trump ha però minacciato di portarli al 15 per cento. Rimangono invece inalterati i dazi applicati a settori specifici, come quello automobilistico, del rame o del legname, compresi tra il 10 e il 50 per cento, che non erano stati invalidati dalla corte suprema. Per i nuovi dazi Trump si è basato su una legge del 1974 che autorizza il presidente degli Stati Uniti a intervenire in caso di forte squilibrio nella bilancia commerciale del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it In vigore i nuovi dazi globali dagli Usa. E Trump prepara l'attacco ai giudici ribelliIl presidente degli Stati Uniti ha deciso di introdurre nuovi dazi globali, innescando una risposta immediata sul mercato internazionale. Meloni sui nuovi dazi imposti da Trump: «Un errore»Giorgia Meloni ha espresso la propria contrarietà ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi europei coinvolti in Groenlandia. Per una Corte Usa i dazi sono illegali, ira di Trump che convoca la Corte Suprema Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: ISAC: le precisazioni dell'Inps; Dazi Usa 2026, da oggi le nuove tariffe di Trump anche per Ue (e Italia): Non fate i furbi; Modifiche dei dazi doganali statunitensi imposte dall'amministrazione Trump; I dazi di Trump entrano in vigore al 10% dopo la sconfitta alla Corte Suprema. Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti da Donald Trump dopo la sentenza della Corte SupremaAlle sei del mattino ora italiana (la mezzanotte sul fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti) sono entrati in vigore i nuovi dazi decisi dal presidente statunitense Donald Trump. Venerdì T ... ilpost.it Dazi, entrano in vigore le nuove tariffe globali di Trump al 10%A mezzanotte sono diventate effettive le nuove gabelle imposte dal tycoon dopo l'annullamento delle precedenti da parte della Corte Suprema ... avvenire.it