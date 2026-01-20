Aldini-Valeriani gli anniversari Appello agli ex studenti di allora

Aldini-Valeriani, gli anniversari. Appello agli ex studenti di allora Mauro Grazia, perito industriale e presidente di Aliav, annuncia un numero speciale della rivista ’Il ponte tra la scuola e la vita’, dedicato alla storia dei periti industriali e agli anniversari dell’istituto. Un’occasione per rinnovare il legame con gli ex studenti e condividere ricordi e riflessioni sul percorso formativo e professionale intrapreso.

Mauro Grazia (foto), perito industriale, presidente di Aliav (Associazione Diplomati Istituto Aldini Valeriani), racconta l'imminente numero speciale della rivista 'Il ponte tra la scuola e la vita' dedicato alla storia dei periti industriali. E lancia un appello per radunare i diplomati negli anni 1975 e 1976, per le ' nozze d'oro ', e quelli del 2000 e 2001 per le nozze d'argento. "Nella primavera scorsa abbiamo pubblicato un numero speciale dedicato a Guglielmo Marconi, in occasione del 150° anniversario della nascita – dice Grazia. Devo dire che la rivista ha avuto un buon successo per cui si è pensato di raccontare la storia dei periti industriali, una storia ricca e importante".

