Quando la MotoGP corre in Apecar | da Rossi a Bezzecchi e Marquez sfide da campioni su tre ruote

Il celebre motocarro della Piaggio è molto apprezzato da alcuni protagonisti del paddock. Lo dimostrano confessioni dei diretti interessati o incredibili episodi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando la MotoGP corre... in Apecar: da Rossi a Bezzecchi e Marquez, sfide da campioni su tre ruote

Argomenti simili trattati di recente

Mugello GP Run 2026 Hai mai sognato di correre dove sfrecciano le leggende della MotoGP e della Formula 1? Il Mugello Circuit ti apre le porte per un'esperienza indimenticabile: la Mugello GP Run! Metti alla prova le tue gambe, senti l'adrenalina dell'asfa - facebook.com Vai su Facebook

#Moto3, Dettwiler rinuncia a correre con Sic58 nel 2026: "Non so quando sarà pronto" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP Vai su X

Il celebre motocarro della Piaggio è molto apprezzato da alcuni protagonisti del paddock. Lo dimostrano confessioni dei diretti interessati o incredibili episodi - Il celebre motocarro della Piaggio è molto apprezzato da alcuni protagonisti del paddock. Riporta gazzetta.it

Valentino Rossi lancia l'allarme: "Molta aerodinamica e moto troppo veloci. MotoGP, rifletti" - Wec e GT World Challenge Europe saranno le sfide più intriganti nel 2024 di Valentino Rossi. Si legge su gazzetta.it