Da Mamoru Oshii a Miyazaki | capolavori giapponesi al San Luigi

La presenza di Mamoru Oshii e Miyazaki al San Luigi deriva dalla richiesta di appassionati di cinema d’animazione giapponese. La rassegna ANIM&CORE porta in città alcuni dei film più amati, proiettati con sottotitoli originali. Molti spettatori si riuniscono per vedere opere che hanno fatto scuola nel mondo dell’animazione. La programmazione include anche brevi incontri con esperti del settore. La sala si riempie di giovani e adulti desiderosi di scoprire nuovi dettagli sui registi.

Torna alla Sala San Luigi la rassegna ANIM&CORE, dedicata al cinema d'animazione giapponese d'autore. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa propone tre titoli che hanno segnato in modo diverso la storia dell'animazione, confermando un percorso culturale ormai consolidato in città e capace di coinvolgere un pubblico trasversale, dagli appassionati ai neofiti, dagli adulti ai bambini. Ad aprire il programma, domani alle 21, sarà la proiezione de ' L'Uovo dell'Angelo ' di Mamoru Oshii nella sua versione originale con sottotitoli, restaurato in 4K per il suo quarantennale e presentato al Festival di Cannes.