Formazione e simulazione d’emergenza | addestramento speciale al lago di Quarto per la Croce Rossa

Addestramento per la Croce Rossa di Cesena. I volontari sono stati impegnati in un'esercitazione al lago di Quarto, simulando attività di protezione civile. All'evento formativo hanno preso parte più di 50 unità, suddivise in volontari in formazione per il raggiungimento della qualifica di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

