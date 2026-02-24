Crisi al Louvre | furti scioperi e dimissioni della presidente

Laurence de Cars si dimette dalla presidenza del Louvre dopo un’ondata di furti e proteste tra i dipendenti. La crescente insoddisfazione ha portato a scioperi frequenti e a una pressione crescente sulla gestione del museo. Il governo ha accettato le sue dimissioni, riconoscendo il suo impegno, e le ha affidato un nuovo incarico in ambito internazionale. La direzione del museo affronta ora un momento di grande incertezza.

Laurence de Cars lascia la presidenza del Louvre dopo mesi di crisi tra furti e scioperi. Emmanuel Macron accetta le dimissioni con riconoscenza, lodando l'atto di responsabilità e affidandole una nuova missione nel contesto del G7. La decisione arriva dopo il clamoroso furto dei gioielli della corona dell'imperatrice Eugenia, stimati 102 milioni di dollari, e le ripetute proteste del personale che hanno costretto il museo a chiudere per 12 giorni tra novembre e dicembre. La commissione d'inchiesta ha evidenziato gravi carenze nella sicurezza, definendole dysfonctionnements che altrove avrebbero già portato a un cambio di dirigenza.