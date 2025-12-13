Domenica all’Ecoresort Le Sirené la passeggiata con gli amici a quattro zampe

Domenica all’Ecoresort Le Sirené di Gallipoli, unisciti a una passeggiata dedicata agli amici a quattro zampe. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, immersi nella natura e nell’atmosfera natalizia, condividendo momenti di convivialità e gioia con i nostri animali.

GALLIPOLI - Una giornata all’aria aperta, immersi nella natura, ma anche nel cuore di Gallipoli e nella magia del Natale, condivisa con chi sa rendere ogni momento più speciale: i nostri amici a quattro zampe. È con questo spirito che nasce la “Passeggiata Amici a Quattro Zampe”, l’evento. Lecceprima.it

