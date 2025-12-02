Caro-materiali l’allarme di Ance | A rischio oltre 1.500 cantieri

Milano, 2 dicembre 2025 – Il caro-materiali continua a frenare l’edilizia milanese e lombarda. Ance Lombardia – l’associazione che raggruppa le imprese edili regionali – segnala con grande preoccupazione i pesanti ritardi nei pagamenti dei ristori per il caro-materiali e l a mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e per il 2026. L’Ance fornisce anche una serie di numeri per dare contenuti concreti all’allarme lanciato. In Lombardia, secondo i dati CNCEEdilconnect, ci sono 1.509 cantieri attualmente in corso, per 11,106 miliardi di euro, che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e quindi rischiano di subire rallentamenti o interruzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caro-materiali, l’allarme di Ance: “A rischio oltre 1.500 cantieri”

