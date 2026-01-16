Quando un cane si struscia sui mobili, può essere un comportamento legato a diverse motivazioni. Spesso, lo fa per marcare il territorio con il proprio odore o per comunicare uno stato di eccitazione o comfort. Comprendere le ragioni di questo gesto permette di interpretare meglio le esigenze e i sentimenti del proprio animale, contribuendo a favorire un rapporto equilibrato e sereno.

A volte i cani si strofinano contro divani e altri mobili di casa. Spesso lo fanno quando sono molto eccitati, per attirare l'attenzione o per marcare con il proprio odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cosa significa quando il cane abbassa la testa: perché lo fa e cosa vuole comunicare

Leggi anche: Cosa significa quando il cane ti porta il gioco ma non lo lascia: perché lo fa e cosa vuole comunicare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cosa significa quando il cane si struscia sui mobili: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Spesso lo fanno quando sono molto eccitati, per attirare l'attenzione o per marcare con il proprio odore. fanpage.it