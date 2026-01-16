Cosa significa quando il cane si struscia sui mobili | perché lo fa e cosa vuole comunicare
Quando un cane si struscia sui mobili, può essere un comportamento legato a diverse motivazioni. Spesso, lo fa per marcare il territorio con il proprio odore o per comunicare uno stato di eccitazione o comfort. Comprendere le ragioni di questo gesto permette di interpretare meglio le esigenze e i sentimenti del proprio animale, contribuendo a favorire un rapporto equilibrato e sereno.
