Cortona il consiglio comunale di lunedì 22 dicembre
Il consiglio comunale di Cortona si riunirà lunedì 22 dicembre, con 15 punti all’ordine del giorno. Tra le questioni in discussione, spiccano le pratiche relative al bilancio di previsione, fondamentali per la gestione del territorio e dei servizi pubblici. Un appuntamento importante per la comunità, chiamata a confrontarsi sulle decisioni che plasmeranno il futuro della città.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Cortona, il consiglio comunal e di lunedì 22 dicembre. Sono 15 punti all’ordine del giorno fra cui le pratiche del bilancio di previsione. È convocato per lunedì 22 dicembre alle ore 14,30 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 15 i punti all’ordine del giorno fra cui spiccano le pratiche annesse e connesse al bilancio di previsione. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il Documento unico di programmazione, l’imposta municipale propria, l’aliquota addizionale Irpef, la verifica delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza e attività produttive, il programma triennali dei lavori pubblici, il programma triennale di acquisti di beni e servizi, l’approvazione del bilancio di previsione 20262028, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
