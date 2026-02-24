Conte denuncia | Meloni ignora emergenze per Sanremo

Giuseppe Conte critica il governo Meloni, affermando che si concentra troppo su eventi di spettacolo come il Festival di Sanremo e poco sulle emergenze nazionali. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle, questa priorità distrae dalle questioni più urgenti, come il caro energia e le crisi sociali. Conte ha sottolineato che le risposte alle vere problematiche del Paese devono venire prima di apparire in prima pagina per scelte superficiali. La discussione continua.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un duro attacco al governo Meloni, accusandolo di trascurare le emergenze del Paese per concentrarsi su eventi di intrattenimento come il Festival di Sanremo. La polemica arriva in un momento di tensione politica, mentre il governo affronta diverse crisi, tra cui il dissesto idrogeologico in Sicilia. Conte ha criticato aspramente l'esecutivo, sostenendo che la premier si stia occupando di questioni marginali mentre il Paese affronta problemi urgenti. Le sue parole arrivano in un contesto di crescente preoccupazione per la gestione delle emergenze, con recenti frane e alluvioni che hanno messo a nudo le carenze strutturali del territorio. Rai: Pd a Meloni, 'Paese affronta emergenze, governo pensa a scaletta Sanremo' Mentre in Sicilia ci sono migliaia di sfollati e molte persone affrontano emergenze sociali, il governo di Meloni si preoccupa della scaletta di Sanremo.