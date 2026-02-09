P De Luca Pd | Meloni più interessata a Sanremo che ad emergenze del Paese

Il leader del Pd, P. De Luca, attacca duramente la Premier Meloni, accusandola di essere più interessata a commentare Sanremo che a risolvere i problemi reali dell’Italia. De Luca sottolinea come le emergenze delle comunità del Sud, colpite dal ciclone Harry, vengano trascurate, mentre Meloni preferisce concentrarsi su questioni di intrattenimento. La polemica si fa sentire in un momento in cui le criticità del Paese richiedono attenzione concreta.

Tempo di lettura: 1 minuto " Siamo all'assurdo. La Premier Meloni è più impegnata a commentare la scaletta di Sanremo che a occuparsi delle emergenze reali del Paese, in particolare delle criticità che oggi vivono le comunità del Sud colpite dal ciclone Harry". Lo ha detto Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, a margine di una iniziativa per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l'Università di Salerno e Salerno Sistemi. " Da Niscemi alle aree colpite in Sicilia, Sardegna e Calabria, servono interventi immediati, risorse adeguate e soprattutto un piano serio di messa in sicurezza del territorio.

Mentre in Sicilia ci sono migliaia di sfollati e molte persone affrontano emergenze sociali, il governo di Meloni si preoccupa della scaletta di Sanremo.

