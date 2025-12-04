Foggia avanza nell' innovazione digitale | è tra le città in fascia intermedia

Foggiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia: si tratta di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Ma appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

foggia avanza nell innovazioneQualità della Vita, Capitanata sempre più in basso: "Puntare su innovazione e rigenerazione urbana" - Il commento del presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, in merito all'ultima classifica sulla Qualità della vita, realizzata da Italia Oggi ... Si legge su foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Avanza Nell Innovazione