Foggia avanza nell' innovazione digitale | è tra le città in fascia intermedia
Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia: si tratta di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Ma appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Accolta dalla Lega Pro di serie C la richiesta avanzata congiuntamente da Assostampa Siracusa e Siracusa Calcio 1924: sabato prossimo, prima dell’avvio del match casalingo degli azzurri contro il Foggia, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del - facebook.com Vai su Facebook
Qualità della Vita, Capitanata sempre più in basso: "Puntare su innovazione e rigenerazione urbana" - Il commento del presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, in merito all'ultima classifica sulla Qualità della vita, realizzata da Italia Oggi ... Si legge su foggiatoday.it