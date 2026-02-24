Comelit Group | la determinazione alla base dei risultati di un cammino di 70 anni di storia

Comelit Group ha raggiunto un fatturato di oltre 193 milioni di euro nel 2025, grazie alla costanza nel migliorare i propri prodotti. La crescita di 3,6 milioni rispetto all’anno precedente deriva dall’impegno quotidiano del team e dall’innovazione continua. La società ha investito in nuove tecnologie e in ampliamenti di mercato per rafforzare la propria posizione. Questo risultato riflette una strategia mirata e una forte determinazione a mantenere il successo.

In uno scenario internazionale ancora segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, Comelit Group chiude il 2025 superando i 193 milioni di euro di fatturato, con una crescita di 3,6 milioni rispetto all'anno precedente (+1,9%). In questo contesto, il mercato italiano ha rappresentato uno dei driver più dinamici, rafforzando il contributo del Paese alla crescita complessiva del Gruppo. Un risultato che conferma la solidità di un percorso iniziato nel 1956 e costruito nel tempo attraverso scelte strategiche coerenti, investimenti mirati e una progressiva diversificazione geografica e di portafoglio.