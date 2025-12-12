Dalla riabilitazione all' inclusione | il centro Messeni-Localzo di Rutigliano taglia il traguardo dei 70 anni di storia

Il centro Messeni-Localzo di Rutigliano celebra 70 anni di attività, un percorso che ha contribuito a trasformare la riabilitazione in inclusione sociale. Da decenni, rappresenta un punto di riferimento nel territorio barese per le persone con disabilità visiva, promuovendo autonomia, integrazione e diritti. Un traguardo importante che testimonia l'impegno e la crescita nel tempo.

Il centro 'Messeni Localzo' di Rutigliano taglia il traguardo dei 70 anni storia, continuando a porsi sul territorio barese come punto di riferimento per le persone con disabilità visiva. Istituita nel 1955 come scuola materna ed elementare parificata speciale, la struttura, oggi della Città.

