Colori pixel nel tempo | gallery dei colori google pixel nel corso degli anni

Il cambio di colori nei telefoni Google Pixel ha attirato molte attenzioni, principalmente a causa delle scelte di design e delle preferenze degli utenti. Nel corso degli anni, la gamma ha introdotto tonalità sempre più diversificate, passando da colori classici a varianti più vivaci. Questa evoluzione riflette le tendenze di mercato e la volontà di offrire opzioni personalizzate. La selezione di colori disponibili varia a seconda del modello e dell’anno di uscita.

una panoramica sintetica e mirata sulle cromie disponibili nei vari modelli della gamma pixel, dalla prima generazione agli ultimi protagonisti del 2025. le scelte cromatiche raccontano l'evoluzione del design google, passando da tinte classiche a nuance più contemporanee, con una presentazione integrata tra flagship e serie "A" per ogni lancio. pixel: colori nel tempo. pixel (prima generazione). la coppia pixel e pixel xl offriva principalmente tre tonalità: Quite Black, Really Blue e Very Silver. pixel 2. la linea pixel 2 e pixel 2 xl si spinge su Clearly White, Just Black e Kinda Blue; la variante xl aggiunge la combinazione Black & White con Just Black.