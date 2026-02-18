pixel buds 2a colori abbinati alle nuove tonalita del pixel 10a

Google lancia i Pixel Buds 2a con nuove colorazioni, in concomitanza con il lancio del Pixel 10a. La casa di Mountain View ha scelto di aggiornare il design e ampliare la gamma cromatica, abbinando le cuffie alle tonalità più recenti del nuovo smartphone. I Pixel Buds 2a integrano miglioramenti hardware che promettono maggiore comfort e qualità audio. Questa strategia mira a offrire un’esperienza più personalizzata ai clienti, che potranno scegliere tra diverse combinazioni di colori. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana a New York.

nuove colorazioni e un design rinnovato definiscono la strategia di Google per la linea Pixel. l’obiettivo è offrire opzioni cromatiche aggiornate, abbinate a miglioramenti hardware, con una sensazione di novità rispetto ai modelli precedenti. colori del pixel 10a. il pixel 10a si distingue per una costruzione più robusta, uno schermo più luminoso e una camera centrale che si allinea perfettamente al retro, offrendo un look complessivo più contemporaneo. sul fronte cromatico, si introducono due nuove tonalità: Fog green e Berry red, che sostituiscono rispettivamente Porcelain white e Peony pink. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

