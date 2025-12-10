Chiedo scusa a tutti Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti e le critiche

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, ha deciso di chiudere i suoi profili social dopo aver ricevuto numerosi insulti e critiche. In un messaggio pubblico, si scusa con la famiglia, le forze dell’ordine e i cittadini di Nardò, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni e chiarendo il motivo della sua scomparsa volontaria.

"Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò". Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò che era data per scomparsa ma si era allontanata volontariamente da casa, fa mea culpa sul suo comportamento. In un'intervista integrale che andrà in onda questa sera sulla trasmissione Chi l'ha visto, la giovane ha espresso il suo rammarico. La giovane era scomparsa il 24 novembre scorso, scatenando immediatamente una mobilitazione di parenti, amici e forze dell'ordine per cercarla. Era stato anche temuto il peggio per la sua vita. Le ricerche si sono concluse undici giorni dopo, quando la giovane è stata rintracciata poco distante dalla sua abitazione, nascosta nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu.

