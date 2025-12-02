fedez e marco masini di nuovo insieme al festival di sanremo 2026

Fedez e Marco Masini tornano sul palco del Festival di Sanremo 2026 dopo il successo della cover “Bella Stronza”. MILANO – Dopo l’exploit dello scorso anno con la reinterpretazione di Bella Stronza, che conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, Fedez e Marco Masini annunciano il loro ritorno al 76° Festival di Sanremo. L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva già acceso l’interesse del pubblico e della critica, e la nuova esibizione è tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. I protagonisti. Fedez. Con 98 dischi di platino, milioni di ascolti e oltre 24 milioni di follower, Fedez è uno degli artisti più influenti della scena italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

