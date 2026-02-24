Chi è Patty Pravo a Sanremo 2026 | età altezza peso ritocchi e mariti

Patty Pravo partecipa a Sanremo 2026 per promuovere il brano “Opera”, un pezzo che riflette sulla natura unica degli esseri umani. La cantante, conosciuta fin dagli anni Settanta, ha deciso di tornare sul palco del festival con questa canzone, dopo aver attraversato decenni di successi e trasformazioni. La sua presenza suscita curiosità tra il pubblico, che aspetta di ascoltare la sua interpretazione. La sua presenza al festival si configura come un ritorno significativo nella scena musicale italiana.

Da anni protagonista della scena musicale italiana e con una carriera stellare alle spalle, Patty Pravo è una delle interpreti più famose nel nostro Paese e torna al Festival di Sanremo 2026 con il brano “ Opera ”, la riflessione sugli esseri umani da concepire come opere d’arte non replicabili. Trascorre la sua infanzia a Venezia insieme alla sua famiglia e, da bambina, studia pianoforte e segue un corso di danza. Nata a Venezia il 9 aprile del 1948, trascorre un’infanzia particolarmente tranquilla. Si iscrive al Conservatorio della sua città, dove frequenta corsi di composizione e pianoforte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Opera - Patty Pravo TESTO SANREMO 2026 Analisi Critica di Radio Puggini

