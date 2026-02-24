Chi è l’ultima moglie di Kabir Bedi Parveen Dusanj | Si chiama come la mia ex le ho chiesto di cambiare nome

Kabir Bedi ha sposato recentemente Parveen Dusanj, che ha richiesto di cambiare nome per evitare confusione con la sua ex. La decisione nasce dalla volontà di distinguersi chiaramente, dato che la donna condivide il nome della precedente compagna. Bedi e Dusanj stanno pianificando di ufficializzare questa modifica nei documenti ufficiali, mentre i loro amici osservano le dinamiche di questa nuova fase. La coppia si prepara a una cerimonia intima per sancire il loro legame.

Il primo matrimonio di Kabir Bedi risale al 1968 con la prima moglie Protima Bedi, con la quale ha messo al mondo due figli. Poi, nel 1979, dopo il primo divorzio, Kabir Bedi si è sposato con Susan Humphreys, dalla quale è arrivato un altro figlio, Adam, che ha poi seguito le orme del padre facendo l’attore. Anche questa storia d’amore si è conclusa con un divorzio, dopo il quale Kabir Bedi ha incontrato l’attrice indiana Parveen Babi, e dopo questa ennesima rottura, ha sposato Nikki Vijaykar, dalla quale ha anche divorziato. L’ultima e attuale moglie di Kabir Bedi, si chiama Parveen Dusanj ed è nata nel 1976 nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stasera Kabir Bedi sarà ospite a Sanremo 2026 e quasi sicuramente parlerà di Sandokan, il suo successo più grande degli anni '70. La sua vita però, non è sempre stata felice: in più occasioni infatti, ha parlato della tragica scomparsa del figlio a soli 25. Un e - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com