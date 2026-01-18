Amedeo Grieco Dimentica La Moglie | Ecco Chi E’ La Nuova Fiamma!

Amedeo Grieco, noto per il suo ruolo nel duo comico Pio e Amedeo, ha recentemente ritrovato l’amore con Vanessa Calderisi, sassofonista. Di seguito, si presentano i dettagli sulla nuova coppia e sulla loro relazione, offrendo un quadro chiaro e sobrio della situazione. Questa notizia fornisce informazioni aggiornate sulla vita privata dell’artista, senza enfasi o sensazionalismi, per un’informazione precisa e affidabile.

Il comico di Pio e Amedeo ha ritrovato l’amore con la sassofonista Vanessa Calderisi: tutti i dettagli sulla nuova coppia del momento. Amedeo Grieco, la metà più riflessiva del duo comico Pio e Amedeo, ha deciso di scrivere un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale. Dopo la fine, ormai lontana dai riflettori, del matrimonio con Maria Finizio – madre dei suoi figli Federico e Alice – il comico foggiano è stato visto più volte in dolce compagnia. Ma solo adesso scopriamo chi è la donna che gli ha rubato il cuore: si chiama Vanessa Calderisi, ed è una musicista che sa come farsi notare. anche senza parlare. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

