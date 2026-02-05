Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta si sono sposati in gran segreto, sorprendendo tutti. La coppia, ormai sotto i riflettori, ha vissuto una storia fatta di alti e bassi, ma ora si gode il loro primo figlio. La notizia delle nozze a sorpresa ha fatto il giro del mondo dello sport e non solo.

Dopo le nozze a sorpresa, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono la coppia più chiacchierata del momento. La proposta di matrimonio è arrivata il 25 marzo del 2025 poi, senza nessun preavviso, i due hanno pronunciato il fatidico "sì" quasi un anno dopo, il 4 febbraio 2026. La cerimonia segreta si è svolta a Moruzzo, sulle colline vicino Udine, città in cui gioca il numero 10 bianconero. Dopo sei anni insieme, Sara e Niccolò daranno alla luce il loro secondo figlio. Del calciatore 26enne si hanno abbastanza dettagli per tracciarne un ritratto, ma chi è la donna a cui ha giurato amore eterno? Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati a sorpresa: i look del matrimonio, la torta, gli invitati. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Nicolò Zaniolo, chi è la moglie Sara Scaperotta: la storia d'amore (tra alti e bassi), la nascita del primo figlio e le nozze segrete

In queste ore Sara Scaperrotta ha condiviso le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo.

