Chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan chi lo doppia nella fiction Rai | la voce italiana di un attore molto famoso

Piperspettacoloitaliano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan e quale voce italiana presta il suo talento alla fiction Rai. Un dettaglio che potrebbe sorprendere i fan più attenti, poiché la voce utilizzata non è quella dell'attore protagonista. Un approfondimento che svela il volto dietro la voce e i motivi di questa scelta.

No, non è la voce di Can Yaman quella in Sandokan La Serie. I fan più affezionati si accorgeranno di questa “stranezza”. Ma perché è accaduto questo? Ecco chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan. Chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan La Serie. In Sandokan Can Yaman è doppiato in italiano da Adriano Giannini. Non è quindi la sua voce abituale (che di solito è quella di Daniele Giuliani), ma una scelta specifica della produzione Rai per dare al personaggio un timbro più maturo e carismatico. Chi doppia Can Yaman in Sandokan e perché non c’è la sua voce. Per Sandokan, Adriano Giannini è stato scelto come voce italiana accompagnare Can Yaman, che ha recitato in inglese sul set. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

