Chi è il grande favorito di Sanremo 2026

Il favore del pubblico per il festival di Sanremo 2026 deriva dall'energia travolgente di alcuni artisti emergenti e dalle scelte di palco innovative. Tra i nomi più quotati, spiccano Brancale, Paradiso, Fedez con Masini e Sayf, che attirano l’attenzione con canzoni coinvolgenti e performance intense. La competizione si fa sempre più serrata e le preferenze cambiano di giorno in giorno. La serata finale si avvicina, e nulla è ancora deciso.

Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente alle porte e già impazza il dibattito su chi conquisterà il titolo alla 76ª edizione della manifestazione canora più seguita d'Italia. Sulla base delle ultime quote dei bookmaker, tra i 30 concorrenti annunciati al Teatro Ariston emerge con forza il nome di Serena Brancale come la favorita alla vittoria finale, mentre altri artisti famosi e giovani talenti insidiano il podio con possibilità concrete.

Sanremo 2026, tutto pronto per il Festival: per i bookie c'è un grande favoritoSanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, perché i bookmaker vedono come favorito un artista emergente che ha conquistato il pubblico con il suo ultimo singolo.

LA MIA CLASSIFICA AL BUIO DI SANREMO 2026

