La cantante Levante | Sono sapiosessuale attratta dall' intelligenza dell' altro il mio compagno Pietro è un bonazzo ma mi ha conquistata perché genio - VIDEO

12 dic 2025

Levante si apre sulla sua sessualità, rivelando di essere sapiosessuale: attratta dall’intelligenza piuttosto che dall’aspetto esteriore. La cantante descrive il suo compagno Pietro come un uomo affascinante e geniale, confermando come il valore intellettuale possa giocare un ruolo centrale nelle relazioni sentimentali.

Una persona sapiosessuale prova attrazione — romantica, emotiva o anche fisica — principalmente verso l’intelligenza dell’altro. "Parliamo di filosofia e io rimango appesa come una babba", ha spiegato Levante, senza però nascondere l'attrazione fisica per il compagno: "Pietro è un bonazzo, è molto b. Ilgiornaleditalia.it

