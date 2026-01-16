Chi è la fidanzata misteriosa di Filippo Laganà?

Filippo Laganà mantiene privata la sua vita sentimentale, e la sua fidanzata rimane sconosciuta al pubblico. La donna con cui condivide da anni il suo percorso è distante dal mondo dello spettacolo, preferendo preservare la propria privacy. Non sono disponibili dettagli sulla sua identità, confermando la volontà di Filippo di tenere separata la sfera privata da quella pubblica.

Filippo Laganà ha una fidanzata storia da diverso tempo con una ragazza dall’identità sconosciuta e lontana dal mondo dello spettacolo. Chi è la fidanzata di Filippo Laganà. L’attore sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nato nel 1994 a Roma da Gloria Fegiz e Rodolfo Laganà, segue le orme del padre formandosi con Gigi Proietti e poi frequentando moltissimi laboratori con Annabella Cerliani, Fioretta Mari e Massimiliano Bruno tra i tanti nomi con i quali ha mosso i primi passi. Il debutto al cinema con Tutti Contro Tutti di Rolando Ravello nel 2012, seguito da The Answer di Ludovico Fremont e Miami Beach diretto da Carlo Vanzina?Nel campo della recitazione teatrale vanta numerose partecipazioni ad altrettante produzioni, spesso seguendo il regista Claudio Boccaccini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

