Da domani sera Nicola Savino tornerà su Rai 1 con Tali e Quali, il programma che lo vede protagonista nel ruolo di conduttore. Ma le novità non finiscono qui: a febbraio, infatti, Savino sarà anche al timone del DopoFestival, il consueto appuntamento post-Sanremo che accompagna la kermesse musicale. Come da tradizione, il conduttore non sarà solo, e tra i nomi già confermati spicca quello di uno dei membri dei The Jackal, ormai presenza fissa in programmi e progetti televisivi. Per questa edizione è stata scelta Aurora Leone, che Savino presenta come “un fenomeno”, pronta a portare energia e ironia al fianco del conduttore. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Nicola Savino guida il DopoFestival con Aurora Leone e il duo creativo Basso-Cremonesi

