Chi è Carolina Rey conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2026

Carolina Rey guida il PrimaFestival di Sanremo 2026 a causa della sua esperienza nel settore televisivo. Ha preso il ruolo dopo aver dimostrato abilità nel condurre programmi di musica e intrattenimento. La sua presenza è stata annunciata in una conferenza stampa, dove ha mostrato entusiasmo e determinazione. La sua partecipazione si aggiunge alla lista di figure che preparano il grande evento, in attesa di capire come si svilupperanno le prossime settimane.

. Carolina Rey è la conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026, al fianco di Ema Stokholma e Manola Moslehi. Un trio tutto al femminile per il programma che anticipa l’inizio delle serate di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Una striscia di dieci minuti con interviste ai cantanti, curiosità e retroscena sul Festival condotto da Carlo Conti. Ma chi è Carolina Rey? Volto sorridente, dizione pulita e una naturale capacità di stare davanti alle telecamere: Carolina Rey è una delle conduttrici televisive italiane che hanno costruito la propria carriera passo dopo passo, con continuità e versatilità, senza mai cedere all’eccesso. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, chi è Carolina Rey conduttrice del “PrimaFestival”: “Ci sono stati momenti difficili in cui mi chiedevo se ne valesse davvero la pena”Carolina Rey ha accettato di condurre il “PrimaFestival” per il suo desiderio di tornare in tv e condividere emozioni con il pubblico.

Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: “Sogno da sempre“Carolina Rey si racconta tra sogni e realtà.

