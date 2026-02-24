Carrington rivela | Le gambe erano finite durante la vittoria del titolo

Carrington ha ammesso che le sue gambe erano finite durante la lotta per il titolo WBC vacante dei pesi piuma, a causa di un infortunio subito nel corso dell'incontro. La sua condizione ha influenzato la performance, ma ha comunque portato a una vittoria combattuta. La sfida ha visto una delle fasi più intense del match, con il pubblico che ha assistito a un confronto serrato e pieno di tensione.

Bruce Carrington ha vinto la cintura WBC dei pesi piuma al nono round, assicurandosi la vittoria contro Carlos Castro nell’underCard dell’evento tra Teofimo López e Shakur Stevenson a New York. Prima del segnale finale, l’atleta ha dovuto affrontare un momento di straordinaria instabilità: dopo un colpo ricevuto al fianco della testa, la gamba posteriore ha ceduto all’improvviso, provocando una sensazione inedita per lui sul piano atletico. La sensazione di perdita di equilibrio non è svanita tra un round e l’altro: Carrington ha raccontato di sentirsi ancora piuttosto instabile durante la tornata successiva, impegnato a rientrare nel tiro e a dimostrare all’avversario che non era in difficoltà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

