Bimba morta a Bordighera il medico legale durante l' autopsia trova un trauma cranico lesioni sul dorso l' addome e le gambe

Il medico legale ha scoperto un trauma cranico sulla piccola Aveva, trovata morta a Bordighera, dopo aver eseguito l'autopsia. Durante l’esame, sono emerse anche lesioni sul dorso, sull’addome e sulle gambe, che indicano una possibile violenza. L’autopsia non ha ancora chiarito tutte le cause della morte, ma ha consentito di restringere l’orario del decesso a circa sei ore prima del ritrovamento del corpo. La presenza di un trauma alla testa suggerisce che potrebbe esserci stato un sanguinamento cerebrale causato dall’impatto.
Aveva un trauma cranico, che potrebbe aver determinato un travaso ematico all'origine di una emorragia cerebrale. Poi lesioni su dorso, addome, alle gambe e persino sul labbro superiore. Sono i primi risultati dell'autopsia effettuata dal medico legale Francesco Ventura di Genova sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta una settimana fa nella casa della madre a Bordighera. Per la sua morte sono indagati per omicidio preterintenzionale in concorso la mamma della bambina Manuela Aiello, 43 anni e il compagno di lei, Manuel I., 42 anni. Al momento, non è ancora possibile stabilire con esattezza la causa del decesso e non si esclude che possa trattarsi di più fattori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
