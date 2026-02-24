Caro vita la nostra provincia respira | l' inflazione è tra le più basse d' Italia

L’inflazione più bassa d’Italia si deve alla stabilità dei prezzi nel nostro territorio. I dati dell’Istat di gennaio mostrano un aumento contenuto dei costi di beni e servizi, che l’Unione Nazionale Consumatori ha inserito in una lista di città con i rincari più moderati. La situazione aiuta le famiglie a gestire meglio il bilancio mensile, evitando aumenti improvvisi eccessivi. La tendenza rimane stabile e la provincia si distingue per questa caratteristica.

In una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con un'inflazione annua di gennaio del +0,5% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 138 euro per una famiglia media. Ravenna si trova ancora più in basso, al 71esimo posto e tra le dieci città più virtuose d'Italia: l'inflazione è pari a +0,3% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 83 euro. Con Rimini si deve risalire la classifica: la città, infatti, si trova appena sotto la media nazionale, al 29esimo posto. Qui l'inflazione annua di gennaio è di +0,9% e la spesa aggiuntiva su base annua è pari a 248 euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Caro vita, Caserta tra le città più risparmiose d’ItaliaIn un contesto nazionale segnato dall’aumento dei costi e dall’inflazione, Caserta si distingue come una delle città italiane più economiche.

