Calendario favoriti outsider format e tv | la guida alla MotoGP 2026

Marc Marquez si prepara a sfidare gli avversari nella stagione MotoGP 2026, causata dal ritorno delle Sprint. Con 22 GP in programma e il format del sabato confermato, il pilota spagnolo punta alla vittoria, mentre Bagnaia e le Aprilia di Bezzchi e Martin cercano di mettere in difficoltà i favoriti. La competizione si accende tra favoriti e outsider, con le gare che promettono grandi sorprese. La prima sfida si avvicina, e i piloti si preparano per la stagione.

© Gazzetta.it - Calendario, favoriti, outsider, format e tv: la guida alla MotoGP 2026

La MotoGP 2026 si presenta come una stagione di passaggio ma sempre emozionante: l'ultima dell'era 1000 cmc prima della rivoluzione regolamentare prevista nel 2027. Un campionato che unisce caccia ai titoli, mercato piloti già acceso e nuovi protagonisti pronti a cambiare gli equilibri. Ecco una guida essenziale per avvicinarsi alla stagione in partenza. La stagione resta tra le più lunghe della storia recente, con 22 gare divise tra il GP di Thailandia di domenica prossima e il GP di Valencia del 22 novembre. Le tappe italiane saranno come da tradizione il GP d'Italia al Mugello (31 maggio) e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano (13 settembre).