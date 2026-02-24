Buffon rivela un aneddoto su Pio Esposito | Può diventare un top Ai tempi dello Spezia ci mandavano messaggi ogni domenica perché…

Buffon ha condiviso un aneddoto su Pio Esposito, spiegando che durante gli anni allo Spezia riceveva messaggi ogni domenica, convinto delle sue potenzialità. Il portiere ha detto che il giovane attaccante può diventare un calciatore di livello superiore, migliorando costantemente il suo gioco. La sua testimonianza mette in luce l’attenzione e l’incoraggiamento che Esposito riceve dai suoi compagni di squadra. La discussione si è concentrata anche sulle sue future ambizioni sportive.

Inter News 24 Buffon, intervenuto al podcast La Tripletta, ha parlato così di Pio Esposito e rivelato un aneddoto: ecco tutte le sue parole. Il futuro dell’attacco italiano sembra essere in buone mani, e a confermarlo è una leggenda come Gianluigi Buffon. Intervenuto al podcast La Tripletta, l’ex portiere ha raccontato un curioso scambio di messaggi avvenuto con un importante dirigente già nel dicembre 2024. Al centro dei discorsi c’era Pio Esposito, all’epoca ancora allo Spezia, ma già capace di impressionare per una continuità realizzativa fuori dal comune: «Ci mandavamo messaggi ogni domenica perché segnava ogni domenica». 🔗 Leggi su Internews24.com

Buffon svela: «Pio Esposito sarà un top, quando era allo Spezia mi scambiavo messaggi con un dirigente su di lui. La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata»Gianluigi Buffon rivela che Pio Esposito ha grandi potenzialità, spiegando di aver scambiato messaggi con un dirigente dello Spezia quando il giocatore militava lì.

Buffon: «Pio Esposito diventerà un top player, lo seguivo già allo Spezia. La Juve di Spalletti è solo sfortunata»Buffon ha commentato che Pio Esposito ha grandi potenzialità, motivato dalla sua crescita allo Spezia e dal suo impegno in allenamento.