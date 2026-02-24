Buffon | La Juve ha avuto sfiga Spalletti le ha dato un’identità

Gigi Buffon afferma che la Juventus ha subito sfortuna, mentre Spalletti ha saputo dare un’identità chiara alla squadra. Durante l’intervista, il portiere ha osservato come la crescita della formazione si rifletta anche nel modo in cui i giocatori si muovono in campo, nonostante alcune partite non siano andate come previsto. Buffon sottolinea che il tecnico toscano ha plasmato un’identità forte, anche se i risultati ancora non sono quelli attesi. La squadra si prepara a affrontare la prossima sfida.

Ospite dell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo), Gigi Buffon ha detto la sua sul periodo di forma della Juve di Spalletti sottolineando come, al di là dei risultati, l'allenatore toscano sia riuscito a dare un'identità precisa alla squadra bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perché Spalletti ha dato uno schiaffo a Openda e il giocatore non ha avuto la minima reazioneDurante la partita tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha dato un breve schiaffo a Openda prima dell’ingresso in campo.

Conferenza stampa Chivu: «Sarà una partita importante, riconosciuta a livello mondiale. Juve migliorata con Spalletti, ha dato identità»Daniele Chivu ha sottolineato l'importanza della prossima sfida tra Inter e Juventus, un match che attirerà l’attenzione di tifosi e media di tutto il mondo.

Buffon, la Juve ha messo un mattoncino per tornare protagonistaCon Spalletti intravedo qualcosa di importante, a Cagliari è stata una partita inspiegabile ma ho visto una Juve con un piglio che non si vedeva da tempo: voglio sperare che il mattoncino per tornare

