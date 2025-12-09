Seconda Categoria Kane settimo sigillo E la Vis Faventia vola Marina sempre prima
Con l'andata ormai alle spalle, la Seconda Categoria si anima con la vittoria della Vis Faventia, che grazie al settimo gol di Kane si prende il comando della classifica. La squadra di Faventia vola, mentre Marina si conferma prima, e le rivali Riolese e Mezzano rallentano le ambizioni di vertice.
Si conclude l’andata in Seconda con i campioni d’inverno. La Vis Faventia, grazie anche al 7º gol di Karasse Kane (in foto) batte 2-1 la Pro Loco Reda e stacca le rivali di 6 punti: infatti Riolese (1-2 col Borgo Tuliero) e Mezzano (0-1 col Brisighella) perdono entrambe. Nel girone N resta in vetta il Marina malgrado il 2-2 col Real. Seconda Categoria (13ª giornata). Girone M: Vita-Santagata Sport 0-3, Brisighella-Mezzano 1-0, Lugo-Bagnara 1-4, R. Voltanese-Giov. Santerno 0-2, Riolese-B. Tuliero 1-2, S. Imolese-S. Rocco 0-0, Vis Faventia-P. L. Reda 2-1. Classifica: Vis Faventia 35; Mezzano, Riolese 29; Brisighella 19; Santagata Sport, Giov. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
? SECONDA CATEGORIA, GIRONE E SAN POLO - GRACCIANO 1-1 Il San Polo si mangia le mani (e protesta con l’arbitro): il Gracciano pareggia (1-1) nel recupero. I chiantigiani recriminano per un presunto fallo e un fuorigioco nell'azione che dà l'1-1 - facebook.com Vai su Facebook
