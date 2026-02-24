Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 24 febbraio 2026

Il furto di un camion nel centro di Caserta ha causato disagi alla consegna di merci, bloccando il traffico per diverse ore. La rapina è avvenuta alle prime luci del mattino, con i malviventi che hanno preso di mira un veicolo parcheggiato davanti a un magazzino. Testimoni riferiscono di aver visto diverse persone agire in fretta, lasciando la scena con il carico. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e sport. Volete una panoramica completa delle notizie del 24 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Si la lancia dal Ponte nel Volturno durante il Carnevale: Giacomo è stato ritrovato. In corso le operazioni di recupero della salma del 75enne di Torre Annunziata. - Sorpreso a lanciare droga e telefonini nel carcere: arrestato dalla polizia penitenziaria. Un 50enne salernitano beccato dall'automontato vicino al muro di cinta. Palmieri: "Plauso agli agenti". - Tragedia in città: cade dal balcone storico edicolante. E' accaduto nel cuore della notte.