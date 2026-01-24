Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 24 gennaio 2026

Ecco le dieci notizie più importanti a Caserta del 24 gennaio 2026, selezionate tra cronaca, attualità, sport, meteo e politica. Questa panoramica offre un quadro completo degli eventi più rilevanti della giornata, permettendovi di rimanere aggiornati con informazioni precise e affidabili. Di seguito, la nostra classifica delle notizie che hanno caratterizzato la giornata a Caserta.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, sport, meteo e politica. Volete una panoramica completa delle notizie del 24 gennaio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieri. Il raid nella notte tra giovedì e venerdì ai danni dello sportello Intesa Sanpaolo Muore in strada per un malore improvviso, inutili i soccorsi. La tragedia in via Alfieri a Castel Volturno Muore dopo tragico volo, shock in pieno centro. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto le forze dell'ordine Militare 'casertano' esposto a sostanze cancerogene durante il servizio: assegno vitalizio per il figlio.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

