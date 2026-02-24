Nei 19 giorni in piazza V Alpini 15mila pasti e 8.500 assaggi nei cooking show e poi il debutto della Mela Bernina: "Successo record" Per quasi tre settimane l’area si è trasformata in un grande "polo del gusto", tra mercato agricolo, ristorazione, street food, show cooking, eventi e spazi didattici per bambini. "Per 19 giorni consecutivi il Villaggio ha rappresentato un vero e proprio polo del gusto, offrendo un’esperienza immersiva tra mercato agricolo, area tavola e street food, show cooking, eventi e spazi didattici dedicati ai più piccoli", commentano il presidente e il direttore di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini e Giancarlo Virgilio. "Un viaggio tra le identità agroalimentari valtellinesi e lombarde, espressione di qualità e di una tradizione che si attualizza nel presente". Sono state circa 15mila le persone che hanno scelto di pranzare o cenare nella tenda ristorazione, gustando i piatti simbolo della tradizione locale: pizzoccheri, sciatt e taglieri del contadino con salumi e formaggi del territorio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bormio, 60mila visitatori al Villaggio Coldiretti Valtellina:, servite 70 tonnellate di specialità

