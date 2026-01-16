Pensioni 2026 | bonus da 480 euro al via | chi può richiederlo e come ottenere la Carta acquisti

A partire dal 2026, è possibile richiedere il bonus da 480 euro, conosciuto come Carta acquisti, destinato ai pensionati e alle persone anziane con redditi bassi. Questa misura di sostegno mira a offrire un aiuto economico aggiuntivo, e la domanda può essere presentata seguendo le procedure stabilite dalle autorità competenti. Di seguito, tutte le informazioni utili per conoscere chi può beneficiarne e come procedere.

È possibile presentare domanda per ottenere il bonus da 480 euro annui, noto come Carta acquisti, una misura di sostegno rivolta ai pensionati e, più in generale, alle persone anziane con redditi molto contenuti. Si tratta di un’agevolazione economica che, pur essendo spesso definita “bonus”, opera attraverso una carta elettronica ricaricata direttamente dallo Stato. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione ai requisiti reddituali e patrimoniali, che risultano particolarmente stringenti. Carta acquisti per pensionati: cos’è e come si utilizza. La Carta acquisti è una carta di pagamento elettronico che consente di effettuare spese essenziali senza che l’importo venga scalato dal conto del beneficiario. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

