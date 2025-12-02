Bologna-Cremonese 1-3 le pagelle di CM | Vardy-show Orsolini sfortunato

2025-12-01 23:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Vardy dominatore, Payero è la nemesi rossoblù. Disastro Casale, Pobega ci prova fino in fondo Colpo esterno della Cremonese che espugna 1-3 il Dall’Ara e stoppa il volo del Bologna di Italiano PAGELLE BOLOGNA. Ravaglia 5,5 Salva i rossoblù un paio di volte nel primo tempo, ma sull’1-3 fa un passo indietro letale ed è colpevole. Zortea 5 Serata intrisa di imprecisioni, nelle due fasi. (dal 35? st Holm sv ) Casale 4 Già dopo 12 minuti rischia il disastro su Vardy. Poi sbaglia di cinque metri la linea dell’offside sullo 0-1 e commette anche l’errore che spiana la strada allo 0-2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com