Bologna-Cremonese 1-3 le pagelle di CM | Vardy-show Orsolini sfortunato
2025-12-01 23:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Vardy dominatore, Payero è la nemesi rossoblù. Disastro Casale, Pobega ci prova fino in fondo Colpo esterno della Cremonese che espugna 1-3 il Dall’Ara e stoppa il volo del Bologna di Italiano PAGELLE BOLOGNA. Ravaglia 5,5 Salva i rossoblù un paio di volte nel primo tempo, ma sull’1-3 fa un passo indietro letale ed è colpevole. Zortea 5 Serata intrisa di imprecisioni, nelle due fasi. (dal 35? st Holm sv ) Casale 4 Già dopo 12 minuti rischia il disastro su Vardy. Poi sbaglia di cinque metri la linea dell’offside sullo 0-1 e commette anche l’errore che spiana la strada allo 0-2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
CAMPIONATO SERIE A AEROPORTI ? ? BOLOGNA (BLQ) - CREMONESE (LILR) 1-3 '31 Violino, '34 e '50 Migliaro, 45+3 rig. Bargellino (BLQ) - facebook.com Vai su Facebook
#Bologna 1-3 #Cremonese : Jamie Vardy again! #BolognaCremonese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Bologna-Cremonese 1-3: video, gol e highlights - Gran colpo della Cremonese nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. Come scrive sport.sky.it
Bologna-Cremonese 1-3: Vardy riporta sulla terra i rossoblù - La squadra di Nicola si impone al Dall'Ara, infliggendo la terza sconfitta a Lucumi e compagni, apparsi stanchi e imprecisi, di Orsolini su rigore la rete del momentaneo 1- Come scrive ilrestodelcarlino.it
La Cremonese di Vardy ferma la corsa del Bologna al terzo posto CRONACA e FOTO - Lancio lungo dalla difesa che trova la sponda di Vardy per Bianchetti che stoppa, alza la testa e mette palla chirurgicamente per l'inserimento di ... Come scrive ansa.it
Bologna-Cremonese 1-3: Vardy trascina i grigiorossi al Dall’Ara - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: una doppietta di Vardy e gol di Payero regalano tre punti a Nicola ... Riporta calciomagazine.net
La Cremonese fa un colpaccio: doppietta di Vardy e Bologna battuto 3-1 nel Monday Night - La squadra di Nicola fa festa con la doppietta di Vardy. Da fanpage.it
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano - Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblu non basta il rigore di Orsolini ... msn.com scrive