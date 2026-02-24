Bologna Italiano nel post partita | Dovevamo cercare di bloccare questa emorragia in casa contro l’Udinese non è mai semplice

L’allenatore del Bologna ha spiegato che la sconfitta contro l’Udinese deriva da errori nella fase difensiva e dalla difficoltà di controllare le ripartenze avversarie. Durante il match, i rossoblù hanno subito due gol in modo rapido, rendendo complicato il tentativo di rimonta. Italiano ha sottolineato l’esigenza di migliorare la compattezza in campo e di affrontare con più determinazione le prossime partite in casa. La squadra si prepara ora a reagire alla situazione.

