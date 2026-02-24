Berruto Pd | Rinunciare alle Olimpiadi come dicono i 5s? Mai Ma per quelle estive serve una candidatura europea

Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo e attuale parlamentare del Pd, afferma che rinunciare alle Olimpiadi in Italia è inammissibile. La causa risiede nelle posizioni dei 5 Stelle, che propongono di non partecipare. Berruto sottolinea che per le Olimpiadi estive è necessario presentare una candidatura europea condivisa. La proposta mira a rafforzare la posizione italiana davanti al Comitato Olimpico Internazionale.

“Rinunciare alle Olimpiadi in Italia? Per me è inconcepibile”, dice Mauro Berruto, ex coach della nazionale di pallavolo, oggi parlamentare e responsabile Sport del Pd di Elly Schlein. Dopo la chisura dei giochi invernali di Milano e Cortina il paese è ancora in preda all'entusiasmo. E già si sogna una candidatura anche per le Olimpiadi estive. Edizione 2036 o 2040. Negli scorsi giorni lo ha fatto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, generando subito lo scontento dei futuri potenziali alleati del M5s che sul No alle Olimpiadi (tempi di Virginia Raggi) hanno costruito parte della propria identità politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

