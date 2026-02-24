Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | chi sono la canzone e perché si chiamano così

Le bambole di pezza a Sanremo 2026 sono protagoniste di questa edizione del festival. La loro presenza deriva dalla scelta di uno dei concorrenti di usare oggetti simbolici sul palco. La band ha deciso di chiamarsi così per richiamare i ricordi d’infanzia e portare un messaggio di semplicità. La canzone, che ha già suscitato curiosità, parla di ricordi e di sogni perduti. L’esibizione è prevista per questa sera, creando attesa tra il pubblico.

Milano, 24 febbraio 2026 – Il tanto atteso giorno è arrivato: la 76esima edizione del Festival di Sanremo è pronta a partire. Tra i trenta artisti in gara, ci sono le Bambole di Pezza, rock band tutta al femminile e nata a Milano. Il gruppo, che è tornato sulla scena musicale forte di una storia nata oltre venti anni fa, partecipa alla kermesse con ‘Resta con me’, brano scritto in collaborazione con Nesli. Mentre, nella serata delle cover, venerdì 27 febbraio, sarà sul palco dell’Ariston insieme a Cristina D’Avena per rileggere la canzone ‘Occhi di gatto’, che la stessa D’Avena aveva inciso a metà anni Ottanta come sigla del cartone animato omonimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

