Avvoltoi di Eddie Brock | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Reduce dal successo esploso sui social di "Non è mica te", Eddie Brock fa il suo debutto al Festival di Sanremo con un brano dal titolo "Avvoltoi". Ballata viscerale e graffiante, attraversata da un assolo di chitarra rock che ne amplifica l'emotività, racconta un legame incerto: lui è l’amico fedele, sempre presente, mentre lei continua a scegliere uomini che la feriscono. Gli "avvoltoi" del titolo sono proprio quei falsi salvatori che si avvicinano con promesse vuote e lasciano dietro di sé solo macerie sentimentali. “Avvoltoi” è una sorta di monologo di chi resta in disparte, innamorato ma confinato nel ruolo di confidente. 🔗 Leggi su Today.it

Eddie Brock si esibisce sul palco di Sanremo 2026 con la canzone "Avvoltoi".

Eddie Brock ha portato a Sanremo 2026 la canzone "Avvoltoi".

Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal lavoro di operatore turistico alle playlist virali su TikTok, Eddie Brock porta sul palco dell’Ariston emozioni e talento x.com