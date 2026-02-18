Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026 | significato temi e l’urgenza di una canzone che non fa sconti

Eddie Brock ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Avvoltoi” perché vuole denunciare la diffusa presenza di sfruttatori e predatori nel mondo della musica e oltre. La canzone, con il suo ritmo deciso, mette in luce come queste figure si avvicinino alle persone vulnerabili per approfittarne. Brock ha scelto di esibirsi con questo brano per attirare l’attenzione sulla necessità di proteggere chi si trova in difficoltà e di combattere le ingiustizie che spesso passano inosservate.

Eddie Brock arriva a Sanremo 2026 con "Avvoltoi", un titolo che è già un'immagine netta: gli avvoltoi girano sopra, aspettano, fiutano la debolezza. Nel brano diventano metafora di tutto ciò che si nutre delle nostre crepe—persone, dinamiche, pressioni—ma anche di quella voce interiore che, nei momenti peggiori, sa essere la più feroce. È una canzone che non cerca di risultare "carina". È più vicina a un pugno nello stomaco: ritmo teso, parole che graffiano, atmosfera scura. E proprio per questo può lasciare il segno. Il significato: chi sono gli "avvoltoi". "Avvoltoi" parla di predatori emotivi.